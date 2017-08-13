Kars'ta orman yangını

Kars'ta ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve TOMA'ların çalışması ile söndürüldü.

Paşaçayır Mahallesi Kredi Yurtlar Kurumu yanında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yangına müdahale etti.



Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına almakta zorlanınca emniyetten yardım istendi.



İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına olay yerine gönderilen iki TOMA'nın da destek verdiği yangın, yaklaşık 4 saatte söndürebildi.



Ormanlık alandaki yaklaşık 10 dönümlük arazi yangında zarar gördü.