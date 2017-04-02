Kars'ta nisan ayında da kayak keyfi sürüyor

Türkiye'nin kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen kayak tutkunları, nisan ayında kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Sarıçam ormanları ve kristal karla kaplı 2 bin 634 rakımlı kayak merkezindeki ikinci etap kayak pistlerinde kar kalınlığı 80 santimetre olarak ölçüldü.



Hafta sonunu fırsat bilerek çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, sarıçam ormanları arasında kayak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkardı.



Snowboard tutkunu Turan Kocaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ayında kayak yapmanın bir ayrıcalık olduğunu belirterek, "Bir an için baharın geldiğini sandık fakat sabah kalktık, her tarafı bembeyaz görünce snowboardumuzu alıp dağlara koştuk. Türkiye'nin hiçbir yerinde kayak yapılmıyor. Biz 15 gün daha rahat kayak yapacağız." dedi.



Kayak hocası Serkan Yurdakul da nisan ayında kayak yapmak isteyenleri Sarıkamış'a beklediklerini ifade etti.