Kars'ta çiftçiler "kışlık ot biçim" mesaisinde

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan ve kış mevsiminin çok sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiftçiler, hayvanları için mera ve çayırlardaki otları biçmeye başladı.

Zengin floraya sahip 2 bin 200 rakımlı Kars kent merkezi çevresi ve köylerde yaşayan çiftçiler, yılın yaklaşık altı ayı ahırlarda beslediği küçük ve büyükbaş hayvanlarına kışın yedireceği otları biçiyor.



Sarıkamış'a bağlı Yağbasan köyünde ot biçimine başlayan çiftçiler, hem modern makineleri hem de geleneksel tarım aletlerini kullanıyor.



Sarıkamış Ziraat Odası Genel Sekreteri Samet Gök, çiftçi Cihat Öztürk'ü çayırda ziyaret ederek bol bereketli bir yıl olmasını diledi.



Gök, bu sene havaların kurak gitmesinden dolayı otların istenilen düzeyde olmadığını belirterek, "Bizim bölgede rakım yüksek olduğu için diğer sıcak bölgelere göre ot biçimi geç başlıyor. Ot durumu sulak bölgelerde iyi ancak diğer yerlerde geçen seneye göre iyi değil. İnşallah bol bereketli bir yıl olur." dedi.



Öztürk ise çayır biçme çalışmalarına başladıklarını söyledi.



Mayıs ayında aşırı soğuktan dolayı kırsal alanda ot yetişmediğini ifade eden Öztürk, "Şu anda dere kenarlarının ot durumu iyi, diğer kısımlarda hiç ot yok. Tabii bu da Allah'ın takdiridir. Düz arazide traktör ve diğer makineleri kullanıyoruz. Engebeli yerlerde ise geleneksel tarım aletlerinden tırpan, dirgen, at tırmığı kullanıyoruz. Bu işi 30 senedir yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.



Çiftçiler, biçilen otları toplayarak traktör ya da at arabalarıyla kışın kullanılmak üzere ahırlarının yanına taşıyor.