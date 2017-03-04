Karşıyaka Macaristan'da tanıtılacak

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, "Karşıyaka Avrupa Tanıtım Günleri"nin açılışı yapıldı.

Türkiye'yi ve İzmir'i tanıtmak amacıyla Budapeşte'deki Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde 4-8 Mart tarihlerinde düzenlenecek "Karşıyaka Avrupa Tanıtım Günleri"nin açılışını Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı gerçekleştirdi.



Fakılı, yaptığı konuşmada, Yunus Emre Enstitüsünün Türkiye'nin tanıtımına ev sahipliliği yapmasının önemine işaret ederek, "Düzenlenecek bu programla Türkiye ve Karşıyaka tanıtılacak. Karşıyaka ilçemiz diplomatlar açısından da önemli bir yer. Aslında Karşıyakalılara teşekkür borçluyuz çünkü şehit olan diplomatlar anıtının bulunduğu tek yer Karşıyaka.'' ifadelerini kullandı.



Karşıyaka Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Turan Ateş de yaptığı açıklamada, Karşıyaka Avrupa Tanıtım Günleri'nin resepsiyonuna gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını söyledi.



Ateş, "Karşıyaka Belediyesi olarak kardeş şehirler, birlikler, toplantılar olmak üzere Avrupa'ya yönelik bir çok etkinliğimiz var. Bugünkü etkinliğimizde olduğu gibi Türkiye'mizi, Karşıyaka'mızı en güzel şekilde tanıtmaya çalışıyoruz." dedi.



Karşıyaka Belediyesinin, Avrupa Konseyi Bölgesel ve Yerel Yönetimler tarafından "12 yıldız ödülü"ne layık görüldüğüne dikkati çeken Ateş, Budapeşte'de düzenlenen etkinliğin Karşıyaka'nın tanınırlığı için önemli olduğunu belirtti.



"Yunus Emre Enstitüsü bu konuda bize çok büyük destekler verdi. Faaliyet gösterdiği bu tarihi binasının kapıları ardına kadar açtı. Bunun için kendilerine müteşekkir olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Karşıyaka tanıtım faaliyetlerine devam edecektir." diyen Ateş, etkinlikte el yapımı ürünlerin de sergileneceğini söyledi.