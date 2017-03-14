Erdoğan ve Mirziyoyev'den karşılıklı kutlama mektupları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev karşılıklı kutlama mektupları gönderdi.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 25'inci yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev karşılıklı kutlama mektupları yolladı.



Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Türkiye ile Özbekistan arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25'inci yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği kutlama mektubunda, iki ülke arasında Mart 1992'de diplomatik ilişkilerin kurulmasından hemen sonra, nisan ayında Taşkent'te Türkiye Büyükelçiliğinin açıldığına dikkati çekti.



Mirziyoyev, Özbekistan heyetinin şubat ayında Türkiye'ye yaptığı ziyareti anımsatarak "Temsilcim ile görüşerek özel hürmet gösterdiğiniz için size içten teşekkür ederim." ifadesini kullandı.



Mektubunda, Özbekistan ile Türkiye'nin siyasi, ticari, askeri, turizm, lojistik ve diğer alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesi yolunda henüz kullanılmayan ve birbirini tamamlayan büyük potansiyele sahip olduğunu kaydeden Mirziyoyev, işbirliğinin genişletilmesi ve istikbali olan projelerin birlikte hayata geçirilmesinin önemine değindi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Mirziyoyev'e gönderdiği kutlama mektubunda, "Türkiye Cumhuriyeti ve kardeş Özbekistan Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 25'inci yılı dolayısıyla sizi ve kardeş Özbekistan halkını şahsım ve Türkiye halkı adına içten tebrik eder ve en iyi dileklerimi iletirim." ifadesine yer verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Kasım 2016'da Semerkant'ta Mirziyoyev ile yaptığı görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi konusunda elde edilen mutabakatın hayata geçirileceğine inandığını kaydederek Türkiye'nin, iki ülke halklarının refahı yolundaki işbirliğini karşılıklı güvene dayalı olarak ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.