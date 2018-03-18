Kartal şampiyonluk yolunda ağır yara aldı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

Rakibi karşısında hücumda fazla varlık gösteremeyen siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. İkinci yarıda rakibine baskı kuran Beşiktaş, 62. dakikada Caiçara'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Medipol Başakşehir karşısında yine de organize olmakta zorlandı. Pozisyon çıkaramayan siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

- Rakibinin gerisine düştü

Haftaya 50 puanla ikinci sırada başlayan Beşiktaş, aldığı mağlubiyetle rakibinin gerisine düştü.

Ligde 50 puanda kalan siyah-beyazlı ekip, 3. sıraya geriledi.

Beşiktaş, ayrıca Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan lider Galatasaray'ın aradaki farkı 4 puana çıkarmasına engel olamadı.

- 3 maç sonra puan kaybetti

Beşiktaş, aldığı sonuçla 3 maç sonra puan kaybı yaşadı.

Ligin 22. haftasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe'yi 3-1, Trabzonspor'u 2-0 ve Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen siyah-beyazlı takım, 26. hafta mücadelesinden mağlubiyetle ayrıldı.

- 8 maçlık yenilmezlik serisi sonlandı

Medipol Başakşehir'e yenilen Beşiktaş'ın ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisi de sonlandı.

Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikten sonra çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, sezonun ikinci yarısında da ilk kez yenildi.

- Medel ve Adriano, cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta sarı kart gören Gary Medel ile Adriano Correia, cezalı duruma düştü.

Siyah-beyazlı ekipte kendisine yapılan faul sonrası rakibine yaptığı hareketten dolayı sarı kart gören Medel, bu sezon 8. kez aynı durumla karşı karşıya kaldı.

Sarı kart cezası dolayısıyla daha önce Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Şilili futbolcu, aynı nedenden dolayı ligin 27. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında da görev alamayacak.

Beşiktaş'ta bu sezon 4. kez sarı kart gören Adriano da aynı durumdan dolayı Aytemiz Alanyaspor maçında oynayamayacak.

- Tolgay Arslan'dan büyük hata

Siyah-beyazlı takım, Tolgay Arslan'ın yaptığı büyük hata sonrası kalesinde golü gördü.

Tolgay, kendi yarı alanında rakibine topu kaptırınca takımının gol yemesine sebebiyet verdi.

Beşiktaş'ın yedek oyuncuları, Medipol Başakşehir'in golü öncesi Tolgay Arslan'a faul yapıldığı gerekçesiyle yardımcı hakeme itirazda bulundu.

- Cenk Tosun da maçı izledi

İki takım arasındaki karşılaşmayı Beşiktaş'ın eski oyuncusu Cenk Tosun da izledi.

Devre arasında siyah-beyazlı ekipten İngiltere'nin Everton takımına transfer olan ve son maçlarda Premier Lig'de attığı gollerle adından söz ettiren Cenk, mücadeleyi locadan takip etti.

Kaynak: AA