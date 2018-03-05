Kartal yara almadan devam ediyor

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Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi.

dakikada ikinci yarının ilk etkili atağını yakalayan Beşiktaş, golü buldu. Soldan Caner Erkin'in ortasında Durica'nın uzaklaştırmak istediği top Negredo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza alanı son çizgisinden altı pasa çıkardığı topu Babel, ayağının içiyle ağlarla buluşturdu: 0-1.

dakikada Babel, kendisinin ve Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydetti. Negredo'nun ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Babel, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın solundan filelere gönderdi: 0-2.

dakikada ceza alanına sokulan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, top direğin az farkla yanından auta çıktı.

dakikada Okay Yokuşlu'nun pasında ceza alanı sağ çaprazından Pereira'nın şutunda, top kaleci Fabricio'da kaldı.

90+2. dakikada Pereira'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

Beşiktaş karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Medical Park Stadı'nda oynanan ve hakem Halis Özkahya'nın düdük çaldığı maçta Beşiktaş'ın gollerini 71 ve 78. dakikalarda Ryan Babel attı. Babel'in iki golünde de asist Alvaro Negredo'dan geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 47'ye çıkartırken Galatasaray ve Başakşehir'in 3 puan gerisinde 3. sırada haftayı kapattı. Son 8 haftada sadece 1 kez galip gelebilen Trabzonspor ise 36 puanla 7. sırada kaldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Trabzonspor ise deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak.

Stat: Medical Park

Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka (Dk. 65 Rodallega), Sosa, Olcay Şahan (Dk. 65 Yusuf Yazıcı), Abdülkadir Ömür, N'Doye

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Medel, Tosic, Adriano (Dk. 65 Caner Erkin), Hutchinson, Tolgay Arslan, Lens (Dk. 86 Mustafa Pektemek), Talisca, Babel, Vagner Love (Dk. 58 Negredo)

Goller: Dk. 71 ve 78 Babel (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 1 Tosic, Dk. 44 Lens (Beşiktaş) Dk. 28 Hubocan (Trabzonspor)

Kaynak: AA