Kariyerimin en iyi senesiydi

FIFA'ya röportaj veren Portekizli yıldız Ronaldo, geride kalan 2016 yılının kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Geçen yıl birçok başarıya imza attığını hatırlatan 31 yaşındaki futbolcu, "2016, kariyerimin en iyi yılı oldu. Milli takımımla Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazandım. İlk kez Portekiz ile önemli bir başarıya imza atmak 2016'yı çok özel bir yıl haline getirdi. Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kaldırmak, olabilecek en iyi olasılıktı. Gerçekten olağanüstü bir sezondu. Futbol kariyerimin en iyi senesini geçirdiğime şüphem yok." ifadelerini kullandı.



Yıllar boyunca aldığı ödüllerin ardından en iyi futbolcular arasına girip girmediğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Real Madridli golcü, "Tabii ki futbol tarihine adımı yazdırdım. Oynamaya başladığımdan beri asıl hedefim de zaten buydu. Bir oyuncu olarak kalmamak, yıldız olmak ve sürekli olarak en iyi anılmak. Bunu başardım ve aldığım ödüller de bunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bu yıl ilk kez verilen FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü kazanmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Cristiano Ronaldo, formunu korumasını ise yoğun çalışma temposuna bağladı.



TEKNİK DİREKTÖRLÜK PLANIM YOK



Ronaldo, faal futbol kariyerini noktalamasının ardından teknik direktörlük yapmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin, "Teknik direktör olmam, çok zor. Ancak asla 'asla' dememem gerektiğini de biliyorum. Gelecekte ne olacağını bilemiyorum ama şu an için böyle bir planım yok." diye konuştu.