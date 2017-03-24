Karın iş makinelerinin boyunu aştığı Hakkari'de yol açtılar

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, Şemdinli ilçesinde kar kalınlığının metrelerce ölçüldüğü Süngü Tepe askeri üs bölgesi ve Habeşti Yaylası yolunu temizledi.

Ekipler, kardan kapanan köy, mezra ve yayla yollarında çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu Süngü Tepe askeri üs bölgesi ve Habeşti Yaylası yolunu güçlükle açan ekipler, soğuk ve rüzgarlı havayla da mücadele etti.



Ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına devam ederken, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aşması ilginç görüntü oluşturdu.