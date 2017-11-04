'Karekod' uygulaması karşılıksız çek sayısını düşürdü

TESK Genel Başkanı Palandöken, karşılıksız çek sayısının azalmasında çeklerde karekod uygulamasının etkili olduğunu ifade etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çeklere olan güvenin artığını belirterek, karşılıksız çek sayısının azalmasında çeklerde karekod uygulamasının etkili olduğunu ifade etti.



Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinin Eylül 2017 Çek Raporu'na göre yılın 9 ayında 333 bin 478 çekin karşılıksız çıktığını hatırlattı.



Çeklere olan güvenin arttığına dikkati çeken Palandöken, yılın ilk 9 ayında karşılıksız çıkan çek sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 azaldığını vurguladı.

Telefonlardan çek düzenleyenlerin sicili anında görüntülenebiliyor



Palandöken, karşılıksız çek sayısının azalmasında ocaktan itibaren zorunlu olan çeklerde karekod uygulamasının etkili olduğuna işaret ederek, "Akıllı cep telefonlarından çek düzenleyenlerin sicilinin anında görülebilmesini sağlayan teknolojik uygulamalar, daha önce karşılıksız çek düzenleyenlere ikinci bir şans tanımıyor. Bu tür uygulamalar hamilin de keşidecinin de karşılıklı güveni açısından önem teşkil ediyor. Karşılıksız çek sayısındaki düşüşün en büyük sebeplerinden birisi de bu tür uygulamalar. Çeklere karşı kaybolan itibarın da böylelikle artacağını, karşılıksız çek sayısının daha da düşeceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Son 8 yılda karşılıksız çeklerde yüzde 74 azalma olduğunun altını çizen Palandöken, yıl sonunda karşılıksız çek sayısının yaklaşık 445 bin olacağını tahmin ettiklerini kaydetti.



