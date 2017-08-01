Kardeş Şehirler Bitlis ve Artvin Buluştu

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Kardeş Şehirler Projesi" kapsamında "Bitlis'te Artvin Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı himayesinde yürütülen "Kardeş Şehirler Projesi" kapsamında "Bitlis'te Artvin Buluşması" etkinliği düzenlendi.



Proje kapsamında aralarında öğrenci, öğretmen ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı 40 kişiden oluşan Artvin heyeti, Bitlis Eren Üniversitesi Kampüsü'nde davul zurnayla karşılandı, burada her iki ilin yöresine ait halk oyunları oynandı.



Proje Koordinatörü Ahmet Külekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayesinde başlatılan "Kardeş Şehirler Projesi"nin ikinci ayağının gerçekleştirildiğini söyledi.



Trabzon-Mardin arasında başlayan projenin Bitlis-Artvin arasında devam ettiğini belirten Külekçi, şöyle konuştu:



"Artvin'de Bitlis'i ağırlamanın gurur ve onurunu yaşadık. Şimdi de Artvin, Bitlis'te. Kardeşlik köprüsünün en önemli ayağı Bitlis'te yeşerecek. Kadim şehir Bitlis'te de Artvin'i ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Projemiz böylece çok daha anlam ve güzellik kazandı. Doğu Karadeniz'in en uçtaki bir ili ile yine doğumuzun en güzel şehri Bitlis'te oluşan bu kardeşlik köprüsü, her alanda dayanışmamızı ve kaynaşmamızı pekiştirecektir. Türkiye'nin birlik ve beraberliği sağlandığı müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel yok. Bugün bunu ispatlıyoruz. Bitlis'in Artvin'de, Artvin'in Bitlis'te olması ülkemizin birlik ve bütünlüğü konusuna çok önem kazandırdı. Bu anlamlı organizasyondan dolayı Bitlis ve Artvin valililerimize teşekkür ediyoruz."



Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ve Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nun destekleriyle Artvin ve Bitlis arasında kardeşlik projesi başlattıklarını vurguladı.