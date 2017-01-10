Kardan savaş uçağı yaptı

Yüksekova'da inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan, evinin bahçesinde yaklaşık 10 metre uzunluğunda kardan savaş uçağı yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan'ın evinin bahçesinde kardan yaptığı savaş uçağı ilgi çekiyor.



Yeni Mahalle'de yaşayan Karahan, evinin bahçesinde yaklaşık 10 metre uzunluğunda kardan savaş uçağı yaptı.



Kardan uçağı yaparken sprey boya, sıva küreği, kar küreği, bıçak, şeffaf naylon ve metal malzemeler de kullanan Mehmet Şerif Karahan, uçağın bir bölümünü de yeşile boyadı.



Karahan'ın yaklaşık 20 günde tamamladığı kardan uçak, vatandaşlardan ilgi görüyor.



"İŞ TALEBİNDE BULUNUYORUM"



Mehmet Şerif Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardan uçağı yapmak için sıfırın altında 15-16 derecelerde bile çalıştığını söyledi.



F-16 savaş uçağına benzettiği kardan uçağı sesini duyurmak için yaptığını anlatan Karahan, "Sesini duyurmak isteyenler farklı yollara başvuruyor. Ben de sanatsal bir şey yaparak sesimi duyurmaya çalıştım. Bunu yaparak gerek kaymakamımızdan, gerek valimizden, gerekse Başbakan ve Cumhurbaşkanımızdan bir iş talebinde bulunuyorum. Bunu onun için yaptım." dedi.



DONDURUCU SOĞUKTA BİLE ÇALIŞMIŞ



İnşaat işçisi Karahan, uçağı yaparken en çok soğuk hava nedeniyle zorlandığını dile getirdi.



Karın soğuk havalarda kristalleştiğini ve yumuşak olmadığı için birbirine yapışmadığını vurgulayan Mehmet Şerif Karahan, şöyle konuştu:



"Beni çalışırken gören kimse yardımcı olmadı. Herkes sobanın yanındayken ben bunu yapıyordum. Çarşı merkezinden ya da başka yerlerden arayanlar var. Şaşırıyorlar. Böyle bir sonuç çıkacağını bilmiyorlardı. Daha önce de yaptığım kardan eserleri arkadaşlar çok beğeniyorlardı. Önceki figürler küçük olduğu için uçak yapmaya karar verdim. Kim bana iş konusunda yardımcı olursa, bu uçağı ona hediye edeceğim."