Kardak'ta önleme devriyesine fırtına engeli

Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21'inci yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarına denizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verdi.

Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarında 14 gündür devam eden önleme devriyesine, olumsuz hava şartları engel oluyor. Gece-gündüz Kardak kayalıkları bölgesinde devriye yapan Sahil Güvenlik botları, sabah saatlerinden bu yana saatteki hızı 50 ila 75 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle gün içerisinde devriyelerini sürdüremedi.



Hem yasa dışı geçişi engellemek hem de bölgede yaşanabilecek olumsuzluğa müdahale edebilmek için Turgutreis açıklarındaki Çatalada önlerinde bekleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri geminin de bugün bölgede beklemediği gözlendi.



Öte yandan, Bodrum'un Turguteis açıklarından seyreden bazı kuru yük gemileri de olumsuz havadan etkilendi. Gemilerin dalgalardan daha az etkilenmeleri ve seyrine devam edebilmeleri için Turgutreis önlerinden geçerek Kardak kayalıkları önlerinden seyrettikleri görüldü.



Öğle saatlerinde Çavuşadası ve Kardak kayalıkları bölgesine ava çıkan bazı balıkçılar da havanın sertleşmesiyle kısa sürede bölgeden ayrılarak Gümüşlük Limanı'na geri döndü.