Kardak'ta kovalamaca sürüyor

Kardak kayalıklarında Türk karasularını ihlal eden Yunan güçleri ile Türk sahil güvenlik ekipleri arasında, telsiz konuşmalarına da yansıyan hareketli anlar saniye saniye görüntülendi.

Kardak kayalıkları arkasından hızla gelen bir Yunan sahil güvenlik botunun, Türk karasularını ihlal ederek Türk karasularına kadar geldiği görüldü.



Yaşanan ihlali gören Türk sahil güvenlik birimleri, "Siz şu an Türk karasularını ihlal ediyorsunuz. Hemen bu bölgeyi terk edin" anonsu ile Yunan botunu Türk karasularını terk etmesi konusunda birkaç kez uyardı.



Bu uyarılara rağmen ihlal ettiği sularda gezinmeyi sürdüren Yunan güçleri ile Türk Sahil Güvenlik ekipleri arasında 10 dakika hareketli anlar yaşandı.



Hareketlilik, Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin bölgeden çıkarılmasıyla sona erdi.



TÜRK SAVAŞ GEMİSİ BÖLGEDE DEVRİYE YAPTI



Öte yandan Bodrum'un Gümüşlük açıklarında bekleyen Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG-P1203 numaralı askeri gemi de Kardak kayalıkları önlerinden geçerek, Çatal Adası'na doğru seyretti.



Askeri geminin geçişi sırasında bir Türk Sahil Güvenlik botunun da askeri gemiye eşlik ettiği görüldü.



Kardak kayalıkları bölgesinde Türk ve Yunan güvenlik güçlerinin bekleyişi sürüyor.