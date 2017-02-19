Kardak kayalıkları önlerinde hareketli anlar

Muğla'nın Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarında Türk karasularını ihlal eden Yunan botu ile Türk Sahil Güvenlik birimleri arasında yaşanan hareketli anlar görüntülendi.

Kardak krizinin 21'inci yılı nedeniyle Türk Sahil Güvenlik birimlerinin bölgedeki önleme ve devriye çalışmaları 22'nci günde de devam etti. Her iki ülkenin Sahil Güvenlik botları sabah saatlerinden itibaren bölgede devriye görevlerini sürdürdü.

Zaman zaman yakın seyreden ekipler, ilginç görüntüler oluşturdu. Devriye sürdüğü sırada Kardak önlerine yönelen Yunan sahil güvenlik botu hareketliliğin yaşanmasına neden oldu.

Sınır ihlali yaparak Türk karasularına giren Yunan güçlerini çıkartmak için Türk Sahil Güvenlik birimleri harekete geçti. Kardak önlerinde bekleyen TCSG-72 numaralı Sahil Güvenlik botu anında reaksiyon göstererek bölgeye yöneldi.

Türk Sahil Güvenlik birimleri ile Yunan güçleri karşılıklı olarak telsizle uyarıda bulunurken, yaşanan hareketli anlar yaklaşık üç saat sürdü.

Hareketliliğin devam etmesi üzerine bölgeye Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığından takviye bir bot daha sevk edildi. İki Türk Sahil Güvenlik birimi Yunan güçlerini bölgeden çıkartmak için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada bölgeden bir kuru yük gemisinin geçtiği de görüldü.

Türk ve Yunan güvenlik güçlerinin Kardak kayalıkları civarındaki bekleyişi sürüyor.