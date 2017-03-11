Karda rafting heyecanı

Van'da bir grup sporcunun, Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezinde yaptığı rafting adeta nefes kesti.

Van'da bir grup sporcunun, Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezinde yaptığı rafting adeta nefes kesti.



Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede ve özellikle hafta sonları kayakseverlerin uğrak yeri haline gelen kayak merkezi, ikinci kez kar raftingine ev sahipliği yaptı.



Kar raftingini kayak merkezinde kalıcı hale getirmek amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, kar motorları ile zirveye taşınan iki bota binen sporcular, kendilerini yamaçtan bıraktı.



Zaman zaman karlı tepelerden yerden yükselerek geçen sporcular, botlarla kaydıkları yaklaşık 2 kilometre boyunca heyecanlı anlar yaşadı.



Taktıkları kasklar ve giydikleri yeleklerle güvenlik önlemi alan raftingciler, ellerindeki küreklerle hem botların hızını hem de yönünü ayarlamaya çalıştı.



"KURSU VERİLECEK, YARIŞMASI DÜZENLENECEK"



Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehdi Tekce ise kayak merkezinde haftada 5 bin kişiyi ağırladıklarını anlattı.



Kar raftinginin bölgede son zamanlarda ilgi görmeye başladığını ifade eden Tekce, "Karda rafting denemelerimizi gören vatandaşların yoğun talebi oldu. Biz bu taleplerin kayıtlarını aldık. Önümüzdeki dönemde karda rafting ile ilgili bir takım çalışmalar yapmayı ve haftada bir gün kursunu vermeyi hedefliyoruz. Hatta seneye bölgesel bir karda rafting yarışması düzenlemeyi düşünüyoruz. Karda raftingi geliştirebilirsek halkın en çok talep edeceği spor dalı olabilir." diye konuştu.