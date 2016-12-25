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25 Aralık 2016 21:21 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2016 21:26

Karayolu tünelinde buz sarkıtlar oluştu

Gümüşhane’de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Karayolu tünelinde buz sarkıtlar oluştu

 İkisu-Şiran karayolunda yapımı devam eden Dibekli Tüneli içerisinde buz sarkıtları oluştu.


Kaynak: AA

Etiketler: gümüşhaneikisuşiran


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