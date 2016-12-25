Karayolu tünelinde buz sarkıtlar oluştu
Gümüşhane’de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
İkisu-Şiran karayolunda yapımı devam eden Dibekli Tüneli içerisinde buz sarkıtları oluştu.
Kaynak: AA
İkisu-Şiran karayolunda yapımı devam eden Dibekli Tüneli içerisinde buz sarkıtları oluştu.
Kaynak: AA
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