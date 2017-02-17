Kararı kabullenmemiz mümkün değil

Konyaspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezayı kabullenmenin mümkün olmadığını belirtti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, verilen cezayla, bugüne kadar Türk futbolunun daha ileri gitmesi ve dostluk köprülerinin kurulması adına iyi niyetle atılan tüm adımların heba edildiği bildirildi.



Kulüp olarak cezai müeyyidelere karşı olmadıkları vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Atiker Konyaspor olarak PFDK'nın kulübümüzle ilgili almış olduğu kararları kabullenmemiz mümkün değildir. Konyaspor'un son yıllarda oynadığı maçlardaki genel durumuna bakıldığında çok ağır ve orantısız bir ceza ile karşı karşıya olduğumuz görülmektedir. Süper Lig'de daha vahim olaylara, daha az ceza örnekleri varken, Konyaspor'la ilgili alınan bu karar hakkaniyet sınırlarını çoktan aşmıştır. Sezon başından bu yana en fazla hakem hatalarına maruz kalmış takımlardan birisi olan Konyaspor'a verilen bu ceza, futbol kamuoyunun sıklıkla dillendirdiği komplo senaryolarını destekler niteliktedir."



"TFF KENDİSİYLE ÇELİŞMEKTEDİR"



"Atiker Konyaspor'un attığı adımların karşılığı bu olmamalıydı." denilen açıklamada şunlar aktarıldı:



"Bu tür kararlar bundan sonra dostluk adına atacağımız iyi niyetli bütün adımlarımızı, heyecanımızı ve hevesimizi törpüleyecektir. Milli takıma ev sahipliği yapan taraftara yapılanlar Türk milletinin vicdanını yaralamıştır. Konya'da oynanan milli maçlar öncesinde kendi seyircisinin ıslıkladığı milli futbolcular Konya'da alkışlanıp, bağra basılmıştır. Konya seyircisi fair-play ruhuyla hareket ettiğinden milli maçları Konya'da oynama kararı veren TFF kendisiyle çelişmektedir. Öte yandan, beyzbol sopaları, döner bıçakları, satırlarla deplasmana gelen, bir başka maçta saha içinde hakem döven, futbolcu tartaklayanlar bile hak ettikleri yaptırıma tabi tutulmazken, münferit bir iki olay dışında, Türkiye'de parmakla gösterilen bir taraftar grubuna ve kulübümüze reva görülen cezayı asla kabul etmiyoruz."