Karanlık maddenin haritası çıkarıldı

Bilim adamları evrene hacmini ve dokusunu veren gizemli karanlık maddenin bugüne dek en net ve detaylı haritasını çıkardı.

ABD'nin Yale Üniversitesinden araştırmacı ekibi NASA'nın Hubble Uzay Teleskobundan edindiği görüntülerle, uzayın derinliklerindeki üç galaksi öbeğini kuşatan bir alanda karanlık madde dağılımını gösteren detaylı bir harita üretmeyi başardı.



Bilim adamları, "kütle çekimsel mercekleme" adı verilen, yakındaki bir galaksinin daha uzaktaki bir galaksiden gelen ışığı bükerek, diğer galaksiye yöneltilmiş bir mercek gibi işlev gördüğü özel etkisi sayesinde galaksi öbeklerini uzay-zaman boşluğunda üç boyutlu olarak görüntüledi.



Işığı kırmadığı veya yansıtmadığı için görünür olmayan, diğer maddeler üzerindeki etkisi yalnızca kütle-çekim etkisiyle tespit edilebilen karanlık madde parçacıkların dağılımları bu sayede detaylı olarak saptanabildi.



Araştırmaya önderlik eden astrofizikçi Priyamvada Natarajan, haritanın karanlık maddenin bugüne dek en geniş ve detaylı topolojik incelemesi olduğunu söyledi.



"Şu an elimizde karanlık maddenin miktarına ve bunun evrende nasıl dağıldığına dair net bir kozmik envanter var." diyen Natarajan, "Ancak maddenin kendisinin ne olduğu hala gizemini koruyor." değerlendirmesinde bulundu.



Olağan maddelerin aksine ışık dahil hiçbir elektromanyetik etkiye yanıt vermeyen, varlığı yalnız diğer maddeler üzerindeki kütle çekim etkisiyle tanınabilen görünmez karanlık madde parçacıklarının evrenin yüzde 80'ini oluşturduğu tahmin ediliyor.



Yale Üniversitesi ve başka bilim kurumları yaptıkları deneylerle karanlık maddenin tözünü belirlemeye çalışıyor. Atom-altı aksiyon ve nötraliyon parçacıkları bugüne kadar en fazla öne çıkan adaylar.



Araştırmanın sonuçları, İngiliz Kraliyet Gökbilim Derneği yayını "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde yayınlandı.