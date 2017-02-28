Karanlık dünyasını azmiyle aydınlatıyor

Retina yırtılması sonucu 25 yaşında iki gözünü kaybeden 52 yaşındaki Bekir Akdeniz, karanlık dünyasını azmiyle aydınlatıyor.

Retina yırtılması sonucu 25 yaşında iki gözünü kaybeden 52 yaşındaki Bekir Akdeniz, karanlık dünyasını yaşama azmiyle aydınlatıyor.



Babasını bir yaşındayken kaybeden, 13-14 yaşlarında hayallerinin peşine düşerek Malatya'nın Erdemli köyünden İstanbul'a giden Akdeniz, bir ihracat firmasında çalışırken 25 yaşında gözlerinden rahatsızlandı.



Türkiye ve Almanya'da bir dizi ameliyata rağmen iki gözünü de kaybeden Akdeniz'in dünyası karanlığa gömüldü. Rehabilitasyon döneminin ardından eşinden ayrılan Akdeniz, 2010'da Kırıkkale'ye gelerek "hayatımın anlamı" dediği, tavukkarası hastalığı sonucu görme yetisinin yüzde 90'ını kaybeden ikinci eşiyle yeni bir yuva kurdu.



İkinci evliliğinden 4 yaşında bir oğlu olan Akdeniz, yerel gazetelerde görme engellilerin karşılaştığı sorunlarla ilgili köşe yazıları yazıyor, radyo programcılığı yapıyor. Akdeniz, Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Görmem İçin Sen Varsın Projesi" kapsamında kentteki bütün okulları gezerek öğrencilere, engellilere nasıl davranmaları gerektiğini konularında seminer veriyor.



Akdeniz, yeni evlendiği dönemde bir anda gözlerini kaybettiğini belirterek, "Her şeyi görüyorken bir anda karanlığa gömülüyorsun. Bu süreçte ailen, arkadaşların ve dostların çok önemli. Bir anda buhrana girebiliyoruz." dedi.