Karamürsel İhsaniye Barajı'nın yüzde 30'u tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Kocaeli'de yapımına başlanan Karamürsel İhsaniye Barajı'nda inşaat çalışmalarının yüzde 30'unun tamamlandığı bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter İlhan Bayram ile DSİ Genel Müdürü Murat Acu'nun, yapımı devam eden İhsaniye Barajı'nda incelemelerde bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve DSİ tarafından yapımına başlanan Karamürsel İhsaniye Barajı'nda inşaat çalışmalarının yüzde 30'a ulaştığı kaydedildi.



Baraj inşaatında ulaşım yolları, gövde sıyırma kazıları, derivasyon kondüvisi kazı ve beton imalatları tamamlandığı, suyun derivasyonu için memba batardosu imalat çalışmalarının ise devam belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Karamürsel İhsaniye Barajı ile Karamürsel ve Gölcük ilçeleri ile sahil şeridi arasında kalan Değirmendere, Halıdere, Ulaşlı ve Ereğli beldelerinin yıllık 25,44 milyon metreküp içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması planlanıyor. Ayrıca baraj ile Yalakdere havzasında akarsu vadileri etrafında yer alan sulanabilir nitelikteki tarım arazilerinin 20 bin 240 dekarlık kısmının sulanması hedefleniyor. İhsaniye Barajı silindirle sıkıştırılmış beton baraj olarak yapılacak. Barajın aktif depolama hacmi 8 milyon metreküp, içme suyuna verilecek yıllık su miktarı 13 milyon metreküp, sulama suyuna verilecek su miktarı 2,5 milyon metreküp, yüksekliği 69 metre ve uzunluğu 203 metre olacak."



Açıklamada ayrıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünce Kandıra, Derince ve İzmit ilçelerine bağlı toplam 259 köy ve mahallenin 100 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak Namazgah Barajı ile Gebze'de kapasitesi 5,1 milyon metreküp, yıllık verimi de 10 milyon metreküp olan Denizli Göleti’nin hizmete alındığı kaydedildi.