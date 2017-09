Karakutuyu unuttu yalanı ortaya çıktı

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü davasında, sadece Akıncı Üssü üzerinde uçtuğunu söyleyen eski 143. Filo komutanı sanık Mustafa Azimetli'nin yalanını ortaya koyan belge paylaşıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davada, İçişleri Bakanlığı avukatı Uğur Kızılca tarafından, darbe girişimi gecesi sadece Akıncı Üssü üzerinde uçtuğunu iddia eden eski 143. Filo komutanı sanık Mustafa Azimetli'nin yalanını ortaya koyan belge paylaşıldı.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada, darbe girişimi gecesi Ankara üzerinde alçak uçuş yapan, Ankara'yı kana bulayan pilotlara talimatlar verdiği ve darbeye hazırlık toplantılarına katıldığı belirlenen sanık Azimetli'nin çapraz sorgusu tamamlandı.



Sanıklardan Ekrem Aydoğdu ile F-16 kullanarak bombalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığını lazer poduyla işaretleyen, polis Özel Harekat birimindeki hareketli helikopteri vurduğuna ilişkin telsiz konuşmaları bulunan, TBMM'yi vuran pilotlara bombanın nereye atılacağını tarif ettiği de belirlenen Azimetli, hakkındaki suçlamaları reddetti.







İçişleri Bakanlığı avukatı Uğur Kızılca, Azimetli'ye jetlerdeki karakutunun hangi bilgileri kaydettiğini sordu. Azimetli ise bilirkişi olmadığını ifade ederek cevap vermek istemedi.



Bunun üzerine avukat Kızılca, Azimetli'nin uçtuğu jetin karakutusundan (CSFDR) alınan, uçuş konuşmaları ve verileri ile uçağın Ankara üzerinde bulunduğu noktaları gösteren kayıtlara ilişkin fotoğrafları mahkeme heyetine verdi. Kızılca, fotoğraflarda Azimetli'nin sadece Akıncı Üssü üzerinde değil, lazer poduyla işaretleme yaptığı Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Ankara üzerinde de uçtuğunun görüldüğünü söyledi.



Sanık Azimetli ise "Bu bilirkişi raporlarının ne kadar ciddiyetle hazırlandığını bilemiyorum. Alıp inceledikten sonra bununla ilgili ayrıntılı cevabı verebilirim." dedi.



DAVADA DİNLENEN İLK PİLOT



Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Avukat Kızılca, Azimetli'nin bu davada dinlenen ilk pilot olduğuna işaret etti.



Azimetli'nin, inkar stratejisi kapsamında dün harekat komutanı Ahmet Özçetin'in talimatıyla havalandığını ancak hiçbir yere gitmeden, sadece Akıncı Üssü'nde uçtuğunu ve hiçbir şey yapmadan geri indiğini söylediğini hatırlatan Kızılca, "Bunun üzerine benim de aklıma karakutu kayıtları geldi. Her uçakta bildiğiniz gibi karakutu var. Bunlarda hem görüşmeler hem de uçuş izlerine ilişkin kayıtlar var." dedi.



Dosya kapsamında hazırlık aşamasında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemelere ve kayıtlara bakıldığında sanık Azimetli'nin sadece Akıncı Üssü üzerinde durmadığının görüldüğünü belirten Kızılca, kayıtlarda Azimetli'nin lazerle işaretleme yaptığı Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı ve diğer bölgelerde de uçtuğunun, vatandaşları korkutmak için sonik patlamalara yol açacak alçak uçuşlar yaptığının ortaya çıktığını söyledi.



Azimetli'nin hangi uçakları kullandığına kadar her detayın kayıtlarda yer aldığını vurgulayan Kızılca, "Özellikle birinci ve ikinci uçuşta iddianameye yansıdığı gibi ve diğer sanıkların beyanlarında yer alan hususları doğrulayacak şekilde Ankara üzerinde alçak uçuş yaptığı, işaretleme yaptığı, Ankara Emniyet Müdürlüğüne yönelik keşif uçuşu gerçekleştirdiği, iddianamedeki bütün hususları doğrulayan uçuşlara imza attığı ortaya çıktı." diye konuştu.



"UÇAĞIN KARAKUTUSUNU UNUTUYOR"



Azimetli'ye yöneltilen suçların diğer sanıklarda olduğu gibi ağır suçlar olduğuna işaret eden Kızılca, şunları kaydetti:



"Sanıkların suçtan kurtulmaya yönelik inkar savunmaları bir strateji olarak karşımıza çıkmakta ama dosya kapsamına baktığımızda bu stratejileri boşa çıkıyor. Çünkü dosyada gerek karakutu kayıtları gerek diğer sanıkların beyanları, diğer bilgi belgelere göre sanıklar inkar stratejisiyle savunma yapsalar da söylediklerinin hayatın olağan akışına, dosyanın kapsamına uygun olmadığı çok ortada.



Bu inkar stratejileri belki biraz yargılamayı uzatmaya yönelik, şüpheye yönelik bir strateji diye değerlendiriyorum. Ancak bakıldığında Azimetli de olduğu gibi bir pilot düşünün 'Havada hiçbir yere gitmedim' diyor ama uçağın karakutusu olduğunu ve her şeyi kaydettiğini unutabiliyor. Havada veya yerde başka kimseyle görüşüp görüşmediğini özellikle sordum, görüşmediğini söyledi ama havada bunları yaparken bir karakutunun da kendisini kaydettiğini, bütün konuşmaları kaydettiğini ve nereye gittiğini gösteren kayıtların olduğunu unutuyor."



Avukat Kızılca, sanıkların inkar stratejilerinin mantıklı temeller üzerine oturmadığını ifade ederek, "Bugün bence Azimetli bitmiştir. Azimetli dinlenen ilk pilottu. Bu stratejiyle hareket edecek olan pilotlara da yol açmamak adına gece saatlerine kadar dosyayı araştırdım ve karakutu kayıtlarına işaret ettim." değerlendirmesinde bulundu.