Karadeniz'de eğitime kar engeli

Ordu, Giresun ve Rize'nin bazı ilçelerinde kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün ara verildi.

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte gün içerisinde etkisini gösteren kar nedeniyle Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime 15 Aralık Perşembe ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, Akkuş ilçesinde Ahmet Cürebal İHO, İMKB YBO, Akkuş İmam Hatip Ortaokulu, Fatih Ortaokulu hariç tüm taşıma merkezi okullarda, Fatsa ilçesinde merkez dışındaki mahallelerde bulunan okullarda, Ünye ilçesinde ise Pelitliyatak, Yenikent, Tekkiraz, Fatih Meydan, İnkur, Yeşilkent, Ataköy ve Erenyurt mahallelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.



- GİRESUN



Giresun'da ise 7 ilçede okullar bir gün tatil edildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Dereli, Alucra, Güce, Doğankent, Çanakçı ve Keşap ilçesinde eğitime yarın ara verildi.



Bulancak ilçesinde köy okulları, merkezde de Okçu ve Yağmurca köylerindeki taşımalı eğitim yapan okullar tatil edildi.



- RİZE



Rize'de ise İkizdere ve Kalkandere ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 15 Aralık Perşembe ara verildi.