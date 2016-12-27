Karadağ'da darbe planı iddiasıyla 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Karadağ'da 16 Ekim'de yapılan genel seçim akşamı darbe yapmayı planladıkları gerekçesiyle, 2 Rusya ve 3 Sırbistan vatandaşı hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı.

Karadağ Özel Savcılığı, 16 Ekim'de yapılan genel seçim akşamı ülkede darbe yapmayı planladıkları ve bu nedenle suç örgütü kurdukları gerekçesiyle 2 Rusya ve 3 Sırbistan vatandaşı hakkında uluslararası yakalama kararı çıkardı.



Karadağ Özel Savcılığından yapılan açıklamada, yakalama kararlarının Interpol'ün veritabanında bulunduğu belirtilirken, konuyla ilgili Sırbistan'daki yetkili makamların da bilgilendirildiği ifade edildi.



Özel Savcı Milivoje Katnic, daha önce yaptığı açıklamada, seçim günü terör saldırısı düzenlemek isteyenlerin ikisinin "milliyetçi" Rusya vatandaşları olduğunu bildirmiş, ancak Rusya devletinin bu olayla bir ilgisi olduğunu gösteren kanıtların olmadığını ifade etmişti.



Katnic, örgütün elebaşlarının dönemin başbakanı Milo Djukanovic'i öldürme emri verdiklerini de açıklamıştı.



Seçim akşamı Djukanovic'i öldürüp Meclisi ele geçirmeyi planladıkları şüphesiyle 20 Sırbistan vatandaşı gözaltına alınmıştı.



Savcılık, sonuçların açıklanmasının ardından meclis önünde toplanan kalabalığa ateş açmayı ve dönemin başbakanını öldürmeyi hedefleyen örgütün kurulmasından eski Sırp özel harekatçı Bratislav Dikic ile Aleksandar Sindjelic'i sorumlu tutmuştu.



Gözaltına alınan şüphelilerden Mirko Velimirovic, sorgusunda suçunu itiraf ederek seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Meclise terör saldırısı düzenlemeyi ve dönemin başbakanı Djukanovic'i öldürmeyi planladıklarını anlatmıştı.



Savcılıkla işbirliği yapmayı kabul eden şüphelilerden Sindjelic'e ise örgütü kurmakla suçlanan iki Rus vatandaşı Eduard Vladimirovic Shirkov ve Vladimir Nikolajevic Popov'a karşı yürütülen soruşturmada "tanık" statüsü verildiği açıklanmıştı.