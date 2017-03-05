"Karaciğer naklinin babası" öldü

Karaciğer naklini dünyada ilk kez 1967 yılında gerçekleştiren Dr. Thomas Karl Starzl, 90 yaşında öldü.

Pittsburgh Üniversitesi tarafından, Starzl'ın ailesi adına yapılan açıklamada, ünlü doktorun ABD'nin Pittsburgh kentindeki evinde yaşamını yitirdiği belirtildi.



Modern tıp alanında "organ naklinin babası" olarak ünlenen Starzl, ilk başarılı karaciğer naklini 1967'de gerçekleştirdi. Starzl, ayrıca kadavralardan böbrek nakli yapılmasına öncülük yapan Amerikalı doktor olarak da tarihe geçti.