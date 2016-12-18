Karabük'te puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma başlamadan önce taraftarlar çevik kuvvet ekibini tribünlere çağırdı. Çevik kuvvet ekibi, bütün sahayı dolaşarak taraftarları selamladı. Taraftarlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla polislere destek verdi.



Maç öncesi seremonide Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İki takım da sahaya, "Terörü lanetliyoruz" pankartıyla çıktı.



1. dakikada sağ kanattan gelişen Kardemir Karabükspor atağında Traore, sağ çaprazdan kaleye vurdu. Top, kalenin yanından auta çıktı.



5. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest vuruşu Latovlevici kullandı. Bu oyuncunu doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.



9. dakikada kırmızı-mavili ekibin atağında sağ kanattan Poko ceza sahası içine ortaladı, Yatabere'nin gelişine vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.



14. dakikada Atiker Konyaspor, mücadelede öne geçti. Gelişen konuk takım atağında topla buluşan Bajic, kaleci Fachini ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncu, pasını gerisindeki Rangelov'a aktarırken, Bulgar golcü ceza sahası yayı içinden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1



21. dakikada sol kanattan gelişen misafir takım atağında topla ceza sahası içine giren Bajic, sol çaprazdan kaleye vurdu. Kaleci Fachini, parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.



31. dakikada Kardemir Karabükspor'un atağında ceza sahası içinde topla buluşan Traore'ye Volkan Fındıklı'nın faul yapıldığı gerekçesiyle hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. 32. dakikada Traore'nin kullandığı penaltı atışını kaleci Serkan Kırıntılı kurtardı.



33. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Hadziahmetovic kaleye vurdu, top uzak kale direğinin dibinde auta çıktı.



43. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında, Traore'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sec, şutunu çekti ancak araya giren Atiker Konyaspor defansı meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



47. dakikada Kardemir Karabükspor'un gelişen atağında Dany ceza sahasına gönderdi, Atiker Konyaspor defansının uzaklaştıramadığı top kale önünde Yatabare'de kaldı. Bu oyuncunun dokunuşunda top ağlarla buluştu: 1-1



51. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Yatabare'nin ceza sahasına yaptığı ortaya İlhan Depe kafayla vurdu, top kale direği dibinden auta çıktı.



72. dakikada Kardemir Karabükspor'da Kerim Zengin sağ kanattan vurdu, top uzak kale direği dibinden auta çıktı.



77. dakikada Atiker Konyaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Douglas kaleye vurdu, kaleci Fachini meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.



Kardemir Karabükspor: 1 - Atiker Konyaspor: 1



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu



Hakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Volkan Narinç



Kardemir Karabükspor: Fachini, Poko, Dany, Barış Başdaş, Latovlevici, Ceyhun Gülselam, Tanase, İlhan Depe (Dk. 88 Lazarevic), Traore, Zec (Dk. 68 Kerim Zengin), Yatabare



Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Jonsson (Dk. 88 Halil İbrahim Sönmez), Vukovic, Douglas, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı, Hadziahmetovic (Dk. 46 Ali Turan) Rangelov (Dk. 73 Milosevic), Bajic



Goller: Dk. 14 Rangelov (Atiker Konyaspor), Dk. 47 Yatabare (Kardemir Karabükspor)



Sarı kartlar: Dk. 42 Dany, Dk. 52 Yatabare, Dk. 75 Poko, Dk. 79 Tanase (Kardemir Karabükspor), Dk. 44 Rangelov, Dk. 57 Ali Turan, Dk. 62 Skubic (Atiker Konyaspor)

Kaynak: AA