Kardemir Karabükspor'dan Arakanlı Müslümanlara destek

Kırmızı-mavili kulübün yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular takımın idmanı öncesi, Arakan'da Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerine dikkat çekmek için pankart açtı.

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken; kulübün yöneticileri, teknik heyet ve oyuncular, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerine dikkati çekmek için pankart açtı.



Kırmızı-mavili ekibin Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda gerçekleştirdiği idman öncesinde kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Erkan Sözeri ile yardımcıları ve futbolcular, Arakan'da Müslümanlara yönelik saldırılara dikkati çekmek için "Arakan'da insanlık ölüyor, uyan ey Türkiye, uyan ey dünya" yazılı pankartla sahada yer aldı.



Sözeri, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Arakan'da yaşananları televizyonda seyrettikten sonra çok etkilendiğini ve buna duyarsız kalamadıklarını söyledi.



Bugün idmana anlamlı bir pankartla çıkmaya karar verdiklerini anlatan Sözeri, "Orada sadece Müslümanlar ölmüyor, insanlık ölüyor. Bunun Müslümanı, Hristiyanı yok. İnsan insandır her zaman. Ayağa kalkmak gerekir. Buna güçlü bir tepki vermek gerekir. Biz Arakan'dakilerin biraz sesi ve nefesi olabilirsek ne mutlu. Dünya ve Türkiye ayağa kalksın ve buna tepki göstersin. Hepimizin ailesi var. Orada o olaylar olurken burada rahat uyumak çok zor. O yüzden de bu bir çığlık olsun, Türkiye ve dünyaya yayılsın.'' yorumunu yaptı.