Kardemir Karabükspor'a Avrupa kupalarından men cezası

Kardemir Karabükspor'dan yapılan açıklamada, "UEFA nezdinde verilmiş olan men cezası (2 sezon) CAS tarafından onanmıştır ve UEFA tarafından spor kamuoyuna duyurulmuştur." denildi.

Kardemir Karabükspor Kulübünden, Avrupa kupalarından alınan 2 yıl men cezasına ilişkin, "UEFA nezdinde verilmiş olan men cezası CAS tarafından onanmıştır ve UEFA tarafından spor kamuoyununa duyurulmuştur." açıklamasında bulunuldu.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, UEFA'nın 16 Haziran 2016'da aldığı kararla kırmızı-mavili takımın 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Avrupa kupalarından men ceza aldığı ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından onanan cezanın UEFA tarafından bugün duyurulduğu bildirildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi.şunlar kaydedildi:



"Bu kararın sebebi kulübümüzün bir önceki sezon Spor Toto Süper Lig'ten 1. Lige düşmesi ve bir alt lige düşmesinden dolayı meydana gelen gelir kaybı ile mali yapısındaki bozulma neticesinde, UEFA'nın belirlemiş olduğu mali kriterlere göre değerlendirilmiş olmasıdır. Kulübümüz bu karara itiraz hakkını CAS'a başvurarak kullanmıştır. UEFA nezdinde verilmiş olan men cezası CAS tarafından onanmıştır ve UEFA tarafından bugün spor kamuoyuna duyurulmuştur. Yayınlanan duyuru UEFA'nın almış olduğu eski kararının onanmasından ibarettir."