Karabükspor üçlük attı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Akhisar Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

2. dakikada Özgür Çek'in soldan kullandığı korner atışında Kweuke şık bir kafa vuruşuyla topu Haydar Yılmaz'ın sağından filelerle buluşturdu: 0-1



10. dakikada Berkan Emir, korner atışında topu Aissati'ye gönderdi. Aissati'nin ceza sahasına ortasında Guerrier kafayla vurdu. Top rakip oyunculara çarparak dışarı çıktı.



34. dakikada Ahmet İlhan Özek'in sağdan ceza sahasına ortasında topa Dhurgham İsmail kafayla vurarak takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2



36. dakikada Ahmet İlhan Özek'in ceza sahasına ortasında, Omeruo son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.



47. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Latovlevici'nin şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.



58. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında Seleznov'un arka direğe yaptığı ortada, müsait pozisyondaki Lazarevic, meşin yuvarlağa dokunamadı.



64. dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda kaleci Ahmet Şahin topu kornere çeldi.



80. dakikada Kardemir Karabükspor golü buldu. Ev sahibi ekibin ceza sahası dışı sol çaprazında kazandığı serbest atışta topun başına geçen Latovlevici'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



Karşılaşma, Kardemir Karabükspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Kardemir Karabükspor: 1 - Akhisar Belediyespor: 0



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu



Hakemler: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Osman Gökhan Bilir



Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Gaman, Barış Başdaş, Latovlevici, Zec (Dk. 50 İlhan Depe), Kokalovic (Dk. 63 Serdar Deliktaş), Ceyhun Gülselam, Lazarevic (Dk. 85 Osman Çelik), Tanase, Seleznov



Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Aykut Çeviker (Dk. 82 Larsson), Orhan Taşdelen, Onur Ayık (Dk. 82 Olcan Adın), Custodio, Soner Aydoğdu, Özer Hurmacı (Dk. 50 Vaz Te), Ömer Bayram, Rodallega



Gol: Dk. 80 Latovlevici (Kardemir Karabükspor)



Sarı kartlar: Dk. 40 Özer Hurmacı, Dk. 46 Orhan Taşdelen, Dk. 90+3 Caner Osmanpaşa (Akhisar Belediyespor), Dk. 72 Lazarevic, Dk. 90+3 Seleznov (Kardemir Karabükspor)