Karabükspor kendi evinde galip

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

22. dakikada Kardemir Karabükspor'da sol kanattan Latovlevici'nin kullandığı uzun taç atışı sonrası seken topla ceza sahası dışında bulunan Poko'nun şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.



27. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında Kerim Zengin meşin yuvarlağı ceza sahası içine ortaladı, Traore'nin altı pas önünde vuruşunda top auta gitti.



39. dakikada Kardemir Karabükspor'da Kerim Zengin çalımlarla ceza sahası içine girdi. Gençlerbirliği'nde Anıl Karaer'in Kerim'e faul yaptığını belirleyen hakem Barış Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Seleznov, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 1-0



42. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Seleznov'un ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Hopf meşin yuvarlağı kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



54. dakikada Kardemir Karabükspor'un atağında ceza sahası dışından Seleznov kaleye vurdu, top direk dibinden auta çıktı.



56. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında Poko'nun ceza sahası içine yaptığı ortaya Yatabare'nin röveşatasında meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



70. dakikada Kardemir Karabükspor'un sağ kanattan gelişen atağında ceza sahası içine giren Poko'nun sağ çaprazdan kaleye çektiği şutta, kaleci Hopf meşin yuvarlağı kornere çeldi.



75. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan gelişen atağında Anıl Karaer topu ceza sahası içine ortaladı. Serdar Gürler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



77. dakikada misafir takımın atağında Milinkovic'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Gürler'in şutunda kaleci Ahmet Şahin topu kontrol etti.



81. dakikada Gençlerbirliği'nde Milinkovic'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Luccas Claro altı pas önünde kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ahmet Şahin yerden seken meşin yuvarlağı kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Politevich kafa vuruşununda top kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.



87. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında ceza sahası içindeki Traore'nin şutunda topu kaleci Hopf son anda önledi.



Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu



Hakemler: Barış Şimşek, Uygar Bebek, Mehmet Metin



Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Dany, Gaman, Latovlevici, Yatabare (Dk. 65 Skulason), Ceyhun Gülselam, Poko, Traore (Dk. 90+1 Papp), Tanase (Dk. 80 İlhan Depe), Seleznov



Gençlerbirliği: Hopf, Uğur Çiftçi, Luccas Claro, Palitsevich, Anıl Karaer, Serdar Gürler, Selçuk Şahin, Matei (Dk. 26 Scekic), Khalili (Dk. 46 Milinkovic), Aydın Karabulut, Rantie (Dk. 57 Velikonja)



Gol: Dk. 39 Seleznov (Penaltıdan) (Kardemir Karabükspor)



Sarı kartlar: Dk. 25 Luccas Claro, Dk. 52 Scekic, Dk. 53 Rantie, Dk. 76 Anıl Karaer, Dk. 88 Aydın Karabulut (Gençlerbirliği), Dk. 90+3 Ahmet Şahin (Kardemir Karabükspor)