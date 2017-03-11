Karabükspor, Adanaspor'u 2-0 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kardemir Karabükspor, Adanaspor'u 2-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kardemir Karabükspor, Adanaspor'u 2-0 yendi.



32. dakikada Kardemir Karabükspor öne geçti. Sağ kanattan hareketlenen Papp'ın ceza sahası içine yaptığı yerden ortaya Tanase gelişine vurdu, top ağlarla buluştu: 1-0



44. dakikada Adanaspor gole çok yaklaştı. Cem Özdemir'in kullandığı köşe vuruşunda Ramos topu ceza alanı içine indirdi. Didi, önünde kalan topa sert vurdu, meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.



45. dakikada misafir takımın gelişen atağında ceza alanı hemen önünde topla buluşan Halil İbrahim Pehlivan'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



Karşılamanın ilk yarısı Kardemir Karabükspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kardemir Karabükspor, Adanaspor'u 2-0 yendi.



53. dakikada Adanaspor'un gelişen atağında topla ceza sahası içine giren Koman'ın şutunda kaleci Ahmet Şahin meşin yuvarlağı kornere çeldi.



61. dakikada Kardemir Karabükspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Latovlevici pasını Seleznov'a aktardı. Seleznov'un pasında topla buluşan Tanase'nin şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0



70. dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında Latovlevici ceza sahası dışından kaleye vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



71. dakikada Adanaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Koman'ın şutunda kaleci Ahmet Şahin meşin yuvarlağı kontrol etti.



Kalan sürede sonuç değişmedi ve karşılama Kardemir Karabükspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.