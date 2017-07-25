"Karabağ'dan Uçhisar'a Gönül Köprüsü" etkinlikleri

Nevşehir'de etkinlik kapsamında, "Türkiye - Azerbaycan kardeşlik gecesi" programı düzenlendi.

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde "Karabağ'dan Uçhisar'a Gönül Köprüsü" etkinlikleri kapsamında, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın onur konuğu olarak katıldığı "Türkiye - Azerbaycan kardeşlik gecesi" programı düzenlendi.



Azerbaycanlı sanatçıların konser verdiği programın açılış konuşmasını yapan Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Türk ve İslam toplumunun birlik, beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun sağlanması halinde yaşanan zulümlere 'dur' denilebileceğini belirtti.



Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi dünya beşten büyüktür. Dolayısıyla bizler bir olmadığımız sürece, bizler kenetlenmediğimiz sürece, dağınık kaldığımız sürece hem İslam hem de Türk coğrafyası zulümlerle ve zalimlerle karşı karşıya kalacaktır. Ne zaman ki bütünleştik, ne zaman ki birlik ve dirlik içinde olduk, işte o zaman Türk ve Müslüman toplum gücünü de ispat edecektir." dedi.



Konuk milletvekili Paşayeva ise konuşmasında önceki gün Uçhisar beldesinde bir sokağa "Karabağ" adının verildiğini hatırlatarak, bunun, Karabağ mücadelesinde Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer aldığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.



Paşayeva, başka yerel idarecilerden de Karabağ ile ilgili benzer çalışmaların yapılmasını talep ettiğini kaydetti.



Karabağ'ın Türkiye için stratejik bir önemi olduğunu anlatan Paşayeva, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Karabağ, bir gül idi işgal ettiler. Ben sadece burada değil, gittiğim tüm Türk devletlerinde ve Türkiye'mizin her bölgesinde derim ki İstanbul'un kilitlerinden biriydi. Onun için onu zorla aldılar. Haritaya bakmak yeterlidir, Karabağ o büyük oyunların sonucudur. Genç nesillere soruyorum hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin Karabağ ile Azerbaycan ile sınırının olabileceğini. Arabanıza binip Ermenistan, Gürcistan, İran'ın kapalı sınırlarına uğramadan direkt Azerbaycan topraklarına geçseydik, nasıl bir güç olurduk?"



Konuşmaların ardından Karaaslan, Paşayeva'ya fahri hemşehrilik beratı takdim etti. Paşayeva ise Karaaslan'a, "Karabağ gönül elçisi plaketi" verdi.



Program, Azerbaycanlı sanatçı İlham Askeroğlu'nun konseriyle gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.