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01 Ağustos 2017 22:40 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2017 22:46

Karabağ, UEFA'da bir üst turda

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Karabağ, konuk olduğu Sheriff takımını 2-1 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırdı.

Karabağ, UEFA'da bir üst turda

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 3. ön eleme turunun ilk rövanş maçında, Moldova'nın Sheriff ile Azerbaycan'ın Karabağ takımları karşılaştı.

İki takım arasında 0-0 beraberlikle sona eren ilk maçın rövanşına konuk ekip Karabağ hızlı başladı. Azerbaycan temsilcisi, 45+3'üncü dakikada Dino Ndlovu ile ağları sarsarak soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda da etkili olan Karabağ, 86. dakikada Michel ile bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi Sheriff, 90+4'üncü dakikada penaltıdan Ziguy Badibanga ile fileleri havalandırmasına rağmen mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.

Karabağ'ın play-off turundaki rakibi, 4 Ağustos'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Etiketler: azerbaycanmoldovakarabağuefa avrupa ligiSheriff


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