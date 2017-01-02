Kara kışta 'kesintisiz haberleşme' için mesaideler

Telekom çalışanları, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı ve çetin kış şartlarına karşın vatandaşlara daha iyi hizmet için yoğun çaba sarf ediyor.

Telekom çalışanları, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı ve sert geçen kış koşullarında vatandaşlara hizmet için çaba gösteriyor.



Telekom çalışanları, Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan ve soğuk kentleri arasında bulunan Kars'ta, vatandaşların mağdur olmaması için yıllardır mesleklerini aksatmadan sürdürüyor.



Kars Telekom Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Telekom şefliğinde çalışan 5 kişilik teknik ekip, kar kış ve gece gündüz demeden kent merkezi ile bağlı 55 köye verdikleri hizmetin aksamaması için çalışıyor.



Havanın sıfırın altında 30'lara kadar düştüğü bölgede baret ve teknik malzemelerini kuşanan arıza ekibi, yaklaşık 1 metre kar üzerinde yürüyerek, kopan kabloları ve düşen direkleri tamir ediyor.



"BİZİ KABLOLARIN KOPMASI, DİREKLERİN DEVRİLMESİ ZORLUYOR"



Teknik ekip sorumlusu Fazil Boztaş, yaptığı açıklamada, kış mevsiminde yaptıkları işin oldukça ağır olduğunu, ancak vatandaşa hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Normal teknik arızaların kendilerini fazla yormadığı vurgulayan Boztaş, "Biz ekip olarak teknik arızaları çok çabuk çözüyoruz. Asıl kış mevsiminde kabloların kopması, direklerin devrilmesi bizi çok zorluyor. Eksi 30 derecelere varan soğuklarda bu tür arızalar için çok çaba sarf ediyoruz. Özellikle karlı ve dağlık alanlarda çalışmak büyük emek ister. Abonelerimize en hızlı ve en iyi hizmeti sunma için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımız arıza ihbarı yaptıktan sonra alınan randevu sırasına göre bir an önce arızayı gidermek için kar, kış, soğuk demeden yoğun çaba gösteriyoruz." diye konuştu.



Müşterilerini memnun etmek için yoğun çaba harcadıklarını aktaran Boztaş, arıza olan bölgeye gitmek için zaman zaman karayolları ve köy hizmetlerinden karla mücadele konusunda yardım istediklerini anlattı. Tek gayelerinin müşterilerin memnuniyeti olduğunu ifade eden Bostaş, "İşimizi iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz." dedi.