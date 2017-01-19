Kara kışta evsizleri ısıtacak talimat

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, 81 il valiliğine yolladığı genelgeyle soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan, evsiz, kimsesiz vatandaşların tek tek tespit edilerek misafirhaneler, otel veya pansiyonlara yerleştirilmesi talimatını verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan evsiz ve kimsesizlerin tek tek tespit edilmesi, bu durumdaki kişilerin kamu misafirhanelerine, buralarda yer olmaması durumunda ise otel ve pansiyonlara yerleştirilmesi için 81 ildeki valiliklere talimat verdi.



Türkiye genelindeki tüm valiliklere, ağır kış şartlarında sokakta yaşayan evsiz vatandaşların barınma, temizlik, temel gıda ve giyim ihtiyaçlarının karşılanması için Kaya imzasıyla genelge yollandı.



Kaya genelgeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Soğuk kış günlerinde kimse sokakta kalmasın, herkes sıcak bir çatı altında olsun diye valiliklerimize genelge yolladık." dedi.

"SOKAKTA YAŞAYAN VATANDAŞLAR ARTIK SICAK BİR ÇATI ALTINDA OLACAK"



Türkiye'nin 81 ilinde sokakta yaşayan vatandaşların artık sıcak bir çatı altında olacağını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımız sıcak bir çatı altında olacak, kimse sokakta kalmayacak. 81 ilde valiliklerimiz bunu uygulayacak. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerimiz ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızın ortak çalışmasıyla birlikte soğuk kış günlerinde sokakta kimse kalmayacak."



Bakan Kaya, açıklamasında, "Daha önceden valilikler, belediyeler, yerel ölçekte kısmi uygulamalarla ve imkanları el verdiğince bu durumdaki vatandaşlarımızın misafirhanelerde barınmalarını sağlıyorlardı. Bundan sonra 81 vilayetimizde soğuk kış günlerinde vatandaşlarımız misafirhanelerde, buralarda yer yoksa da otellerde barındırılacak." ifadelerini kullandı.