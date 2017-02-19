Kara Kartal zirvede çok farklı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

13. dakikada Beşiktaş öne geçti. Siyah-beyazlıların sağdan gelişen atağında Quaresma'nın yaptığı ortada, ön direkte topla buluşan Cenk Tosun meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.



27. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Oğuzhan Özyakup'un orta sahadan uzun pasında Cenk Tosun'un müdahale ettiği top, Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı futbolcunun uzak mesafeden güzel vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0.



29. dakikada Quaresma rakiplerinden sıyrılarak ayağının dışıyla uzak mesafeden gönderdiği pasta, Babel müsait pozisyonda topa vurdu ancak kaleci gole izin vermedi.



35. dakikada Oğuzhan Özyakup'un hatalı pasında topu kapan Olcan Adın'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Özer Hurmacı'nın kötü vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



45. dakikada Talisca'nın sağdan ceza sahasına girerek dışarı çevirdiği topa Babel vurdu ancak kaleci Bora gole izin vermedi.



Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



69. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Gökhan İnler'in uzaktan şutuyla başlayan pozisyonda kaleci Bora'dan dönen topu Hutchinson, Quaresma'nın önüne bıraktı. Portekizli oyuncunun dar açıdan sert şutunda bir kez daha kaleciden dönen topu Atınç Nukan, kafayla ağlara gönderdi: 3-0.



74. dakikada Babel'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Aboubakar'dan önce kaleci Bora, yatarak topa müdahale etti.



77. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahasına giren Quaresma'nın ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, kaleci Bora meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



78. dakikada Soner Aydoğdu'nun savunmanın arkasına attığı ara pasta topla buluşan Ömer Bayram'ın sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.



81. dakikada Soner Aydoğdu'nun ara pasında ceza sahasına giren Olcan Adın'ın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1.



Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.



Stat: Vodafone Arena



Hakemler: Barış Şimşek, Uygar Bebek, Mehmet Metin



Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül (Dk. 81 Beck), Marcelo, Atınç Nukan, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Hutchinson (Dk. 72 Aboubakar), Quaresma, Talisca (Dk. 63 Gökhan İnler), Babel, Cenk Tosun



Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Samardzic, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Sissoko, Aykut Çeviker (Dk. 79 Onur Ayık), Özer Hurmacı (Dk. 64 Soner Aydoğdu), Olcan Adın, Cikalleshi (Dk. 75 Vaz Te)



Goller: Dk. 13 Cenk Tosun, Dk. 27 Talisca, Dk. 69 Atınç Nukan (Beşiktaş), Dk. 81 Olcan Adın (Akhisar Belediyespor)



Sarı kart: Dk. 90+3 Adriano (Beşiktaş)