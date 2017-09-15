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15 Eylül 2017 10:34 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2017 10:36

Kara Havacılık Komutanlığında FETÖ soruşturması: 26 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, suç tarihinde Kara Havacılık Komutanlığında görev yapan 24'ü muvazzaf 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Kara Havacılık Komutanlığında FETÖ soruşturması: 26 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, suç tarihinde Kara Havacılık Komutanlığında görev yapan 24'ü muvazzaf 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Etiketler: gözaltıkara havacılık komutanlığıankarafetö


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