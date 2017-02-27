'Kara elmas' ve madenciyi figürlere işliyor

Zonguldak'ta 45 yıldır döküm atölyesi işleten Özden, kömürle işlediği masa saatleri ve pirinç ile alüminyumdan ürettiği madenci heykelleriyle şehrin üretim kültürünü hediyelik eşyalara yansıtıyor.

Zonguldak'ta döküm atölyesi sahibi 65 yaşındaki Nazmi Özden, "kara elmas" olarak nitelendirilen kömürden yaptığı masa saatleri, pirinç ve alüminyumdan işlediği madenci heykelleriyle, kentin üretim kültürünü hediyelik eşyalara yansıtıyor.



"Emeğin başkenti" Zonguldak'ın simgesi taş kömürü, bir yandan ülke ekonomisine katkı sağlarken diğer yandan da kentin sosyal yaşamını etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.



Alüminyum ve pirinçten (bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkteki alaşımların genel ismi) yapılan, elinde fener tutan madenci heykelleri ile kömür tozunun kalıba dökülmesiyle hazırlanan taş kömürü şeklindeki saatler, kente gelen yerli ve yabancı turistler tarafından satın almasının yanı sıra bölgeye gelen üst düzey yetkililere de hediye ediliyor.



Yaklaşık 45 yıldır döküm atölyesi işleten 65 yaşındaki Nazmi Özden'in, alüminyum ve pirinçten yaptığı madenci heykelleri ile yerin metrelerce altından çıkan taş kömüründen hazırladığı kömür saatleri, kente gelen yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çekiyor.