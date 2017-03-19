Kar yağışıyla kayak sezonu uzadı

Kar kalındığı 75 santimetre olan Ilgaz Dağı'na kayakseverlerin yoğun ilgisi devam ediyor. Uludağ'da da yoğun kar yağışı etkili oluyor.



Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından olan Ilgaz Dağı, doğal güzelliğiyle ziyaretçileri cezbediyor.



Türkiye Kayak Federasyonu Ilgaz Kayak İşletmesi Müdürü Can Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağa dün yaklaşık 30 santimetre kar yağdığını söyledi.



Kar yağışının devam etmesi durumunda sezonun uzayabileceğini belirten Erdem, "Erken başlayan sezon umarız kar yağışı ve uygun hava koşullarıyla daha da uzar. İnsanları Ilgaz'ın muhteşem güzelliğini görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.



ULUDAĞ'DA MART KARI ETKİLİ OLUYOR



Türkiye'nin kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da da yoğun kar yağışı etkili oluyor.



Yoğun sisli bir havanın olduğu Uludağ'da zaman zaman görüş mesafesi 200 metrenin altına düşüyor.



Kar yağışını fırsat bilen çok sayıda tatilci, kayak pistlerini doldurarak kayak yapmanın tadını çıkardı.





