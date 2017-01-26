Kar yağışı ulaşımı aksatıyor

TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açıyor.



Sabah başlayan yoğun kar yağışı, D-100 karayolunun Heyelan, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkileri ve TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi ile Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde etkili oluyor.



Ulaşımda aksamaların yaşandığı güzergahlarda karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.



Ekipler, sürücülere aşırı hız ve yakın takip yapmamaları, sis ile buzlanmaya karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuyor.



Düzce merkezde de kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.