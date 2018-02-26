Kırklareli'de 12 köye ulaşım sağlanamıyor

Kırklareli'de yoğun kar nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kırklareli'de yoğun kar nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yoğun şekilde etkili olurken, kar kalınlığı Dereköy Sınır Kapısında 15, Kofçaz ilçesinde 10, Demirköy'ün Mahyatepe mevkisinde ise 50 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Bilal Kuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle 12 köy yolunun ulaşıma kapandığı kaydetti.

Ekiplerin yol açma çalışmalarını güçlükle yürüttüğünü ifade eden Kuşoğlu, Demirköy ilçesine ulaşımın sağlandığı yolun ise kısmen trafiğe kapandığını ifade etti

AA ekibinin bulunduğu araç da karda mahsur kalınca Karayolları 15. Şube Şefliği ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Bölgede yarın ve çarşamba günü de kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

EDİRNE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Edirne'de kar yağışı yoğun şekilde etkili oluyor.

Akşam saatlerine kadar ince ince ve zaman zaman da sulu şekilde yağan kar bir anda yoğun olarak yağmaya başladı.

BEYAZ ÖRTÜ KAPLADI

Kısa sürede zemin ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının sabaha kadar devam etmesi bekleniyor. Tahminlere göre hava sıcaklıkları gece saatlerinde sıfırın altında 5'e kadar düşecek.

Kısa sürede yolları da beyaza bürüyen kar nedeniyle özellikle uluslararası statüdeki Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına giden yolların kapanmaması için ekipler önlemlerini aldı. Teyakkuz durumuna geçen ekipler, gerektiğinde müdahale için küreme yapmak amacıyla sınır kapıları yakınlarına konuşlandırıldı.

GÜZEL MANZARALAR OLUŞTU

Bu arada pek çok Osmanlı eserine de ev sahipliği yapan Edirne'de kar yağışı başta Selimiye Camisi ve tarihi köprüler olmak üzere kültürel varlıklarda seyre doyulmaz manzaralar oluşturdu.

Kaynak: AA