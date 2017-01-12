Kar üzerinde 'tekneyle' gezinti

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki hidrolik ustası Salih Çakan, hem karada hem de denizde yol alabilmek için sistem geliştirdiği teknesiyle kar üzerinde sürüş denemesi yaptı.

Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinin yüksek kesimlerinde karla kaplı arazide teknesini kullanan Salih Çakan, yabani hayvanlar için yiyecek bıraktı.



Çakan yaptığı açıklamada, İstanbul'da yıllarca forklift tamirciliği yaptıktan sonra, emekli olup Yalova'ya yerleştiğini, balık ve deniz tutkunu olduğu için bir de tekne aldığını söyledi.



Çakan, karada ve denizde çok güzel hareket eden teknenin, kar üzerinde de denemesini yapmak için harekete geçtiğini dile getirerek, bu yıl Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Yalova'ya da çok güzel kar yağdığını ve bunu değerlendirmek amacıyla yaptığı çalışma sonucu teknenin karda da gidebildiğini gördüğünü söyledi.



Çakan, şöyle devam etti:



"Çok keyifli bir gün oldu benim için. Bu sene karın tadını çıkardık. Çoktandır ihtiyacımız vardı böyle yağışlara. Bu zevki herkesin tatmasını isterim. Denizin tadını yaptığım bu tekneyle çıkardım. Gerçekten müthiş bir zevk hiç kimseden yardım alamadan denize girebiliyorsun karaya çıkabiliyorsun. Onun tadı ayrı fakat 'Bu karda da gider mi gitmez mi?' diye hem kendimi hem de tekneyi denedim. Çok güzel bir kar var. Etraf harika. Burası Yalova'nın yüksek kesimi. Manzaranın ve karın tadını çıkaralım dedim. Aynı zamanda da orman kenarındayız. Ormandaki hayvanlara, doğal yaşama bir katkımız olsun diye onlara ekmek bıraktım."