Kar trafiği olumsuz etkiliyor

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede gece başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürüyor.



Karayolunun Bolu Dağı kesimi Düzce bölümünde kalan Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Bakacak ve Sarıçökek, TEM Otoyolu'nun ise Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkilerinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.



Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor. Karayolları ekipleri ise tuzlama çalışmaları yapıyor.



Kar yağışının gün boyu sürmesi bekleniyor.