Kar biriken tente cemaatin üzerine çöktü

İstanbul Ataköy'de, caminin avlusundaki tentenin cenaze namazı kılanların üzerine devrilmesi sonucu yaralananlar oldu.

İstanbul Ataköy'de camide cenaze namazı kılan cemaatin üzerine tente çöktü.



Alınan bilgiye göre, 5. Kısımda bulunan bir caminin avlusundaki tente kar ve fırtına dolayısıyla cenaze namazı kılan cemaatin üzerine devrildi.



Olayın ardından camiye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İlk belirlemelere göre, yaralananların olduğu belirtildi.