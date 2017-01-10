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10 Ocak 2017 13:02 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2017 13:14

Kar barajlara yaradı

İstanbul'da yaklaşık 4 gün etkili olan kar yağışının ardından barajlardaki dolululuk oranı yüzde 60'a yaklaştı.

Kar barajlara yaradı

İstanbul'da yaklaşık 4 gün etkili olan kar yağışının ardından barajlardaki dolululuk oranı yüzde 60'a yaklaştı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden derlenen bilgilere göre, kente su sağlayan Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere, Büyükçekmece, Alibey, Terkos, Kazandere, Elmalı, Darlık, Istrancalar barajlarındaki su miktarı, kar yağışının ardından yaklaşık yüzde 4 daha arttı.

Bu kapsamda, toplam 868 milyon 683 bin metreküp su tutma kapasitesi bulunan barajların 6 Ocak'ta yüzde 55,55 olan doluluk oranı yüzde 59,53'e yükseldi. Böylece barajların doluluk oranı, geçen temmuzdan sonra en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

Barajlarda şu anda 578 milyon 554 bin 941 metreküp su bulunuyor.

Barajların bugün itibarıyla doluluk oranı ise şöyle:

Baraj                      Doluluk (yüzde)
Ömerli                           86,02
Darlık                            80,97
Terkos                           56,70
Büyükçekmece             39,35
Sazlıdere                      37,31
Alibey                           65,24
Kazandere                   35,40
Pabuçdere                   17,63
Istrancalar                    82,48
Elmalı                             0,52

Etiketler: barajlardaki doluluk oranısukar yağışıistanbul


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