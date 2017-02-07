Kaptanı sevmedikleri için geminin dibini delmeye çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepimizin aynı gemide bulunduğunun farkında olmayan birileri, sırf kaptanı sevmedikleri için geminin dibini delmeye, direğini de devirmeye çalışanlara destek veriyor. Hamdolsun, milletimiz tüm bu oyunları görüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda katılımcılara hitap etti.



Türkiye'nin terörle mücadelesinin süreceğini ifade eden Erdoğan, "Yaşadıklarımız ve ortaya çıkan hakikatler bize, FETÖ, DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerinin başını tamamen ezmeden güvenle ve tam kapasiteyle yoluna devam etmekte zorlanacağımızı gösteriyor." dedi.



"MİLLETİMİZ BU OYUNLARI GÖRÜYOR"



Erdoğan, "Hepimizin aynı gemide bulunduğunun farkında olmayan birileri, sırf kaptanı sevmedikleri için geminin dibini delmeye, direğini de devirmeye çalışanlara destek veriyor. Hamdolsun, milletimiz tüm bu oyunları görüyor." diye konuştu.



"EVET DEMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK"



Anayasa değişikliğine ilişkin referanduma dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bizler, bayrağımızın karşısına dikilenlerin karşısında olmak için, bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' demek için yola çıktık. Kandil'dekilerle omuz omuza verenler, onlarla beraber bu ülkede bir şeyler yapmak isteyenlere karşı bu adım atılmıştır. Ben onun için bu yolculuğu kutlu yolculuk olarak telakki ediyorum, kabul ediyorum ve inanıyorum ki benim milletim 'evet' demek suretiyle bu yolculuğu onaylayacaktır."



"GÜMBÜR GÜMBÜR AŞAĞI ÇEKMEMİZ LAZIM"



İşsizlik oranlarının düşürülmesinin önemine işaret eden Erdoğan, "İşsizlikte oranı bir defa şöyle gümbür gümbür aşağıya çekmemiz lazım. O zaman, o derecelendirme kuruluşları falan filan var ya... Ne gerekçeler yazmışlar, ne gerekçeler. Sana ne be. Türkiye'de anayasa oylaması, sana ne. Sen kimsin ya." dedi.



"İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ"



TOBB'un tüm üyeleri nezdinde yeni bir istihdam seferberliği başlattıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bugün başlattığımız istihdam seferberliğine birliğimizin tüm üyelerini, tüm illerimizi etkin bir şekilde katılmaya davet ediyorum." diye konuştu.



"BU FAİZ POLİTİKASI ASLINDA BİR SÖMÜRÜ ARACI"



Türkiye'nin faiz politikasından şikayetçi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim. Bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz. Bu faiz politikası aslında bir sömürü aracıdır. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Zira girişimci, atacağı adımları neyle atacak, alacağı düşük faizli krediyle. Fakat Merkez Bankasının ilan ettiği faiz oranını ikiye katlayarak kalkıp da kredi vermeye yönelirsen yüzde 15, 16, 17 ile bu ülkede biz bir yere varamayız. Onun için finans sektörünün patronlarını özellikle insafa davet ediyorum."



"ENFLASYONU DOĞURAN BİR NUMARALI SEBEP FAİZ"



Faizle enflasyonun doğru orantılı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunlar kaydetti:



"Enflasyon için bazıları farklı sebepler üretiyorlar. Yok domates, patates, hıyar fiyatları artmış. Hepsi hikaye... Hepsinin dayandığı yer faizdir, faiz. Enflasyon neticedir, faiz sebeptir. Enflasyonu doğuran bir numaralı sebep faizdir. Faizle enflasyon doğru orantılıdır, ters orantılı değildir. Kimse bunu bize yutturmasın. Ama ne yazık ki bakıyoruz, güvendiğimiz, inandığımız birçok mahfil burada hala aynı yanlışı işliyor. Ben diyorum ki TOBB çatısı altında hep birlikte bu mücadeleyi vereceğiz. Hükümetimiz de inanıyorum ki bu konuda kararlı duruşla bu süreci işleyecektir."





