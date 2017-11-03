Kaptan uyudu, tekne karaya oturdu

Bartın'ın Amasra ilçesinde hamsi avlamak için denize açılan ve kaptanın uyuyakalmasıyla karaya oturan balıkçı teknesi, başka bir tekne tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Küçük Liman mevkisinde "Çalışkanlar" isimli 20 metre uzunluğundaki balıkçı teknesi, gece saatlerinde kaptanın uyuyakalması nedeniyle sürüklenerek, Boztepe Mahallesi kıyısındaki kayalıklara oturdu.



Sabah saatlerinde olayı fark eden kaptan, durumu diğer balıkçı arkadaşlarına bildirdi.



Başka bir teknenin halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılan balıkçı teknesi, yoluna devam etti.



Karadaki teknenin kurtarılma anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



