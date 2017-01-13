Kapısı ve kasiyeri olmayan örnek kantin

Kırşehir Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'nda kapısı ve kasiyeri olmayan kantin öğrencilere hizmet veriyor.

Kırşehir Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'nda, öğrenciler, kapısız ve kasiyersiz kantinden alışveriş yapıyor.



Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek, okulun kapısız ve kasiyersiz kantininde incelemelerde bulundu.



Öğrencilerin kantinden alışveriş yapmalarına eşlik eden ve gıda ürünü alarak parasını tabldot tabağından yapılan kasaya bırakan Şentürk, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in adının yaşatıldığı bir okulda böyle örnek bir uygulamadan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.



Kantinden sorunsuz şekilde alışverişlerini yapan öğrencilerin de büyüklerine anlamlı mesajlar verdiğini ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:



"Okulda kantin var. İdare, öğrenciler için gereken kantin malzemelerini alıyor. Okulda kantin var ama kantinci ve kasiyer yok. Hiç kimse kasanın başında durmuyor. Çocuklar ihtiyacı kadar alıyorlar. Getirip paralarını buraya bırakıyorlar. Üstünü almaları gerekiyorsa da alıyorlar. Bu çok asil ve örnek bir davranış. Ömer Halisdemir'e yakışan bir davranıştır. Çocukları buna zorlayan hiçbir etken yok. İdareciler ve öğretmenler de başlarında durmuyorlar. Kendi gönüllerinden bu dürüstlüğü gösteriyorlar. Kantin zarar etmiyor. Tam tersine belki diğer kantinlerden çok daha fazla kar ediyor."



Bu davranışın diğer okullardaki kantinler için de örnek olmasını dileyen Şentürk, "Bu kantinin kapısı da yok kilit de vurulmuyor. Türkiye'de böyle kapısı açık olan başka bir kantin var mı bilmiyorum. Eğitim pedagojisi açısından son derece güzel, isabetli ve doğru işleyen bir uygulama. Güzel bir davranış. Bu yüksek ahlakı öğrencilere aşılayan öğretmenlerine, anne ve babalarına çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e de rahmet diliyoruz." dedi.



Vali Şentürk, kantindeki incelemelerinin ardından sınıfları gezerek, başarılı olan öğrencilere bilgisayar ve altın hediye etti.