Kapıkule'de yoğun tır kuyruğu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk 15 kilometreyi buldu.

Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.



Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle 15 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.



Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 600 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.