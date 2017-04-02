'Kapıda vize' Yunan turizmcinin umudu oldu

Türk turistler, Yunan adalarına girişte "kapıda vize" uygulamasının devreye girmesiyle turizmcilerin yeni sezonda umudu oldu.

Midilli Odası Başkanı Vangelis Mirsinias, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vize uygulamasının 2017'de yenilenmesini olumlu bir karar olduğunu söyledi.



Uygulamanın yerel ekonomiye önemli katkısı olduğunu ifade eden Mirsinias, "Sezon içinde yükselişe destek veriyor. Ayrıca, Türk turistler son dakikada istedikleri zaman adayı ziyaret edebiliyor. Yunan konsolosluklara uzakta yaşayan Türk vatandaşları için de çok iyi." dedi.



Geçen yıl adayı 40 binin üzerinde Türk turistin ziyaret ettiğini belirten bilgisini paylaşan Mirsinias, "Bu sene ne olur tahmin etmek güç, çünkü Türk ziyaretçiler de Yunanlar gibi birkaç gün önceden nereye gideceklerine karar veriyor ama bu sayının daha da yükseleceğini tahmin ediyoruz. Adanın kuzeyindeki Petra bölgesinde yeni bir Schengen girişi açıldı. İki yeni hat bu yıl Türkiye'yi Petra Limanı'na bağlayacak. Daha çok kapı, daha çok turist getirir diye umuyoruz." şeklinde konuştu.



Mirsinias ayrıca, son 5 yılda adaya gelen turistlerin yüzde 25'inden fazlasının Türk ziyaretçilerden oluştuğunu söyledi.

"10 MİLYON AVROLUK GELİR"



Midilli Adası Otelciler Birliği Başkanı Periklis Antoniu geçen yıl 2015'e göre düşüş yaşadıklarına işaret ederek, "2015'te 50 binin üzerinde Türk turist geldi. Geçen yıl bu sayı vize uygulamasının iki buçuk ay gecikmesi ve teknik sorunlar sebebiyle 40 bine düştü. Bu yıl ise çok iyimseriz. 2015'teki sayıyı aşacağımıza inanıyoruz. Yeter ki bahsettiğim sorunlar yaşanmasın." diye konuştu.



Vize programının ada için çok önemli olduğuna dikkati çeken Antoniu, "Kaba bir hesapla kişi başı ortalama otel, yemek ve eğlence için 200 avro dersek, 50 bin turistle çarptığınızda bu 10 milyon avro eder. Alışveriş de bunun cabası. Bu, yaşadığımız malum ekonomi ve sığınmacı sorunlarından sonra yerel piyasaya nefes vermek değil, can vermektir." ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI SAĞLAMAYA HAZIRIZ"



Sakız Adası Otelciler Birliği Başkanı Yorgo Mitsezis, adanın Türk turistlerin ilk tercihi olduğunu belirterek, yıllık yüzde 16'lık düşüşe rağmen geçen yıl 70 bin Türk ziyaretçinin adaya geldiğini belirtti.



Sığınmacı krizinden dolayı büyük darbe alan ada ekonomisine, vize uygulamasıyla büyük katkı sağlanacağını vurgulayan Mitsezis, "Biz, Türk turist sayısının en az geçen seneki kadar olmasını ümit ediyoruz. İyimseriz ve Türk ziyaretçilerimiz için her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız." şeklinde konuştu.



Midilli, Sakız, Rodos, İstanköy, Sömbeki, Sisam ve Meis adaları için 2012 yılından bu yana turizm sezonunda geçerli olan uygulamayla Türk turistlerin adalara seyahatlerinde limanda vize verilerek önemli bir kolaylık sağlanıyor. Dün başlayan uygulama, bu yıl ise 30 Eylül'e kadar sürecek.



